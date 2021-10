Sortir dans l'Orne : lundi 15 septembre

Pour la deuxième année consécutive la course d'obstacle l'incendiaire se déroule dans l'Orne à La Ferté Macé. Vous allez tester votre mental, faire brûler vos cuisses et dépenser des calories en vous amusant.

Plus de 40 départements sont représentés et les inscriptions sont limitées à 1.500 participants. Rendez-vous sur lincendiaire.com pour retrouvez les informations complémentaires.



Entre jeudi et dimanche, super coupe historique d'Aunay-Les-Bois en karting. Le week end du Championnat du Monde sera aussi, l’occasion de voir les Karts Historiques évoluer sur le Circuit International du Grand Ouest. Ces courses sont de plus en plus prisées et le matériel comme les pilotes, ont atteints un niveau de perfection extraodinaire. Allier les karts modernes avec les karts Historiques et les Handi, permettra d’offrir un week-end de spectacle exceptionnel!! Infos sur www.karting61.com



« Venez vivre de nouvelles sensations à l'hippodrome d'Alençon !!! Ce Dimanche 21 septembre, « réunion de midi », avec 9 courses de trot dont les courses Premium Mercure Automobile, Equi Ouest et Serma. Ouverture dès 10h. De nombreuses animations avec le car PMU et le Village HippoKids.Passionnés ou simple amateur, venez vivre l'émotion des courses ce dimanche à l'hippodrome d'Alencon.... Remportez tout de suite vos places pour y assister en appelant lundi à 9h30 et 13h le 02 33 05 32 30.

61 Impossible de lire le son.