Un Togothon au sud de Caen

Dans le cadre d'un projet solidaire et interculture, l'association Les Francas organise le Togothon, dimanche 21 septembre, une journée sportive en famille en marchant, en courant ou à vélo. Le départ est fixé à Rocquancourt (10h), place de la mairie. L'épreuve sera suivi d'un repas et d'une aprés-midi jeux sportifs et familiaux à Saint-Aignan de Cramesnil.

10 jeunes de 3 communes (Rocquancourt, Garcelles et Saint-Aignan de Cramesnil) organisent régulièrement des actions comme faire des paquets cadeaux à noël ou des gâteaux à la sortie des écoles.



Inscriptions au 06 79 54 09 76.