Saison finie pour Lloyd Mondory

Les premières nouvelles étaient pourtant rassurantes quelques heures après sa chute. S'il avait du renoncer, le licencié du VC Avranches restait plutôt optimistes quant à la suite.

Chute lourde aujourd'hui et abandon ! Aucune fracture au radio détecter. Je vais tout faire pour être de retour le plus vite possible. — Lloyd Mondory (@LloydMondory) 7 Septembre 2014

Après un rapatriement sanitaire, les examens pratiqués en France ont en fait révélé un fracture du trochanter (entre la hanche et le fémur), l'obligeant à rester immobile pendant un mois et demi et à renoncer aux championnats du Monde et à toutes les autres courses de la saison.

Bonjour a toutes est a tous , Le verdict final après 3 jours d'hospitalisation pour effectuer tout les examens possible est Négatif ! — Lloyd Mondory (@LloydMondory) 11 Septembre 2014