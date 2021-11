Ke$ha s'est faite connaître en 2008 avec le titre Right Round de Florida où elle était en featuring. Son premier tube date de 2009 avec le premier extrait de son album "Animal", le titre: Tik Tok.

En 2010, d'autres succès sont à mettre au palmares de Ke$ha comme Blah blah blah ou encore Your love is my drug.

Découvrez le clip de Take It Off, 4ème extrait de son premier album.