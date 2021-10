Musique à Caen : Retrouvez en concert Tropical Horses, Bye Bye Léone et Sorry Sorrow Swims

Le meilleur de la scène normande se retrouve en concert ce vendredi au El Camino à Caen pour une soirée concert intimiste mais aussi décoiffante avec les parisiens de Tropical Horses + Bye Bye Leone + Sorry Sorrow Swims Focus !

Tropical Horses :

Des morceaux délicats et planants ou des tubes dansants et énergiques qui nous promettent une folle cavalcade au galop, bien installé sur la selle de ce cheval fougueux des tropiques.

Bye Bye Léone

Après l'ère Born In Alaska, les Normands musiciens ont revêtu une nouvelle peau avec la création du groupe "Bye Bye Léone". Un brin rock, enivrant, et d'une pop-électro fulgurante, Bye Bye Léone a d'abord pris ses marques avec "Submarino". Alexis, Tiphaine, Raphaël et Mathieu membres du groupe dévoilent un extrait inédit "4-4-2"

Sorry Sorrow Swims

Composée entre autre d'Emmanuel (actuel bassiste de Granville) et Tiphaine, tous deux anciens membres du groupe All Cannibals, cette formation nous transporte en plein cœur d'une musique épique et énergique teintée de sonorités pop-rock. Les guitares saillantes et ardentes se mêlent ici à une rythmique alternant fougue et langueur, menée par une voix délicieusement ravageuse et des choeurs impétueux et dansants. Ils ont sorti par la même occasion leur premier clip réalisé par Sofian El Gharrafi de Granville, pour le morceau "Blue Life, A Life in Blue". Un clip vidéo en suit un autre, découvrez leur nouvel vidéo "Casper Please", extrait du 2nd EP/Mixtape.

Retrouvez ces artistes en concert au El Camino à Caen ce vendredi 12 septembre à 20h30. Entrée 5€, les infos ici