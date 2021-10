L'alcoolisation feotale, un drame haut-normand

Selon l'ARS, la Haute-Normandie se place au 3e rang des régions les plus touchées par la mortalité prématurée par cancer des voies aérodigestives supérieures et par cirrhose du foie. Les femmes, si elles boivent moins que les hommes, et notamment pendant leur grossesse, elles n'échappent pas au problème.

11 % des Hauts-Normandes boivent pendant la grossesse

Toujours selon l'ARS, sur 22 000 naissances annuelles en Haute-Normandie, entre 28 et 77 enfants seront atteints d'alcoolisations foetale. Et si les femmes enceintes apparaissent conscientes du problème, 11 % des hauts-Normandes déclarent avoir consommé de l'alcool au cours de leur grossesse.

Des structures locales peuvent être consultées. La liste ici :

- L'annuaire du réseau régional d'addictologie Addict'O Normand : http://addictonormand.fr

- Le réseau périnatalité : www.réseaux-perinat-hn.com