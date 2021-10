Cherbourg : le nouveau skate park, "the place to be" !

Tant attendu par les amateurs de glisse, le nouveau skate-park de Cherbourg est praticable depuis le lundi 1er septembre. Les pratiquants de skate, BMX et autres trotinettes délaissent les anciens modules de la place Napoléon pour ce complexe de 1000 m2, situé dans le prolongement des Jardins de la Divette, aux abords du centre commercial les Eléis.

China Gap et "bowl"

Le nouveau skate-park est entièrement conçu en béton et en granit, matériaux qui ont l'avantage de ne pas se dégrader avec le temps. De nombreux modules de "street" y sont installés, qui reproduisent les éléments des rues : rebords, barres, bancs... On y trouve des éléments rares en Basse-Normandie, comme le China Gap ou le Carlsbad Gap, que nous détaille Nicolas Saghaar, président de l'association de glisse "We run CUC" :

china gap Impossible de lire le son.

Mais le module inédit dans la région et qui marque les esprits reste le "bol", ou "bowl", une sorte de piscine vide qui rappelle "la préhistoire du skate", dixit Nicolas Saghaar :

bowl Impossible de lire le son.

Autre amélioration : l'éclairage, qui permettra aux skateurs de pratiquer jusqu'à 22h l'hiver et minuit l'été.

Le skate park de Cherbourg aura coûté 400 000 euros. Il permettra d'accueillir des compétition d'envergure régionale à Cherbourg.