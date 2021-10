Les meilleurs U17 de France à Quevilly

Ainsi, douze équipes parmi les meilleurs centres de formation de France tenteront de détrôner le club de Guingamp, vainqueur en 2013.

On retrouvera donc les deux équipes voisines de l’US Quevilly et du FC Rouen ainsi que l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille, Le Havre, Auxerre, le stade Rennais, le SM Caen, l’AS Nancy Lorraine, l’En Avant Guingamp, Metz et le Paris-Saint-Germain. Quelques jeunes internationaux, provenant majoritairement du PSG et de Nancy, feront le déplacement. On comptera aussi un international Haut-Normand, Brandon Hoareau, attaquant du Havre.

Le tournoi débutera le jeudi à 10 h par les matchs de poule. La petite finale se déroulera le samedi à 14 h 30 en deux périodes de 25 minutes puis la grande finale débutera à 15 h 30 sur le même format.

Pratique : stade Lozai, l’entrée est gratuite.