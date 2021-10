La fabuleuse ouverture du festival « Septembre musical de l'Orne »

Une ouverture dans le cadre magnifique du Haras national du Pin, sur la piste située derrière le château, qui servait encore il y a 8 jours aux épreuves de dressage du concours complet des Jeux Équestres Mondiaux.

Ce superbe spectacle débute avec la bonne vingtaine de musiciens de l'orchestre à cordes de la Garde Républicaine sous la direction du colonel François Boulanger, installés sur une scène située le long de la piste. Il ne s'agit que du hors d’œuvre musical.

En entrée de ce spectacle musical et équin: les 12 cavaliers costumés de la « Maison du roi » de la Garde Républicaine. Puis un moment de pure poésie avec Sylvie Willms qui dirige ses chevaux comme par magie. Ils sont 7 à l'entourer. Du grand art.

Retour ensuite à la Garde Républicaine, avec un pas de 3, dressage de haute volée ; suivi de Sylvie Willms, là aussi pour du dressage, mais seule et avec 2 chevaux.

Ensuite, assis dans les tribunes qui encerclent la piste, chacun des spectateurs devient le Président de la République, avec rien que pour lui : la fanfare du régiment de cavalerie de la Garde républicaine. 33 chevaux et leurs cavaliers-musiciens. Ce sont eux qui défilent sur les Champs Elysées le 14 juillet ou lors de la réception de chefs d’États. Une prestation millimétrée où on en prend autant plein la vue que dans les oreilles. Très impressionnant.

Est-on au cirque, au concert ? Le spectacle continue avec des reprises mixtes, 8 chevaux en longe, avant de s'achever avec les lanciers de la Garde Républicaine.

En guise de déssert, la totalité des 77 chevaux et leurs cavaliers sont en musique sur la piste du Haras national du Pin.

Comme au théâtre, les artistes de cette soirée et leur montures sont bissés. Le spectacle a duré un peu plus d'une heure et demie, mais vous avez l'impression que vous êtes assis dans votre siège depuis seulement 5 minutes. D'ailleurs, y étiez-vous vraiment, où n'était-ce qu'un rêve ?

Le spectacle est bien réel. Il sera joué encore ce samedi soir à 20h au Haras national du Pin.

Prix des places : 15 à 42€. Résa : 02.33.26.99.99 www.septembre-musical.com