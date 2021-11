Ce soir c'est l'élection de Miss Normandie à Caen!

L'élection se déroule donc ce soir à 21h00 au Centre de Congrès de Caen, en présence de Malika Ménard qui avait remporté la couronne il y a 1 an dans le même lieu.

La Normandie a-t-elle une chance de conserver son titre national ? Selon une autre normande ex Miss France, Cyndi Fabre, c'est tout à fait possible: "notre région est celle qui a remporté le plus de couronnes dans l'histoire du concours. Alors pourquoi pas ?"

Le résultat de cette élection de Miss Normandie a retrouver dès demain sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com