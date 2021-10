Jeux équestres mondiaux : la fin de l'aventure pour les bénévoles

Clara Durfort, 18 ans, est l’une de ces volontaires bénévoles, enthousiaste et efficace. « J’habite près de Bayeux. Je viens tous les jours à Beaulieu depuis le début des Jeux » confie l’étudiante en 2e année d’une Licence Economie et Gestion.

Cavalière depuis l’âge de 5 ans, cette passionnée ajoute avec un beau sourire : « J’ouvre grand les yeux. Les meilleurs chevaux, des cavaliers parmi les plus tîtrés sont là, chaque jour. Au-delà du spectacle et des images dont je me rappellerai je retire plein d’enseignements de ces journées de compétition à haut niveau. »