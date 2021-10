C'est la rentrée ! (photos et vidéo)

Les 53 écoles maternelles et primaires se sont bien remplies ce matin avec l'arrivée des 6 927 élèves scolarisés à Rouen. A l'école primaire Laurent de Bimorel, rue des Arpents, la plupart des enfants et de leurs parents étaient même en avance, pressés de rentrer dans la cour de récréation.

Pour les enfants, la rentrée, c'est toujours l'occasion de se raconter ses vacances et de concevoir de nouveaux jeux. Mais c'est aussi le moment de retrouver la maîtresse et là, tous sont unanimes : "On a envie de la revoir !"

Sané, "9 ans et demi", rentre en CM1 et sent l'excitation monter :