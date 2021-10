Rouen a fêté les 70 ans de sa libération

Le programme de ce week-end s’est organisé en plusieurs étapes :

A 14h30 un dépôt de gerbe et l’allumage de la flamme du souvenir a eu lieu au monument des Martyrs et héros de la résistance, à Grand-Quevilly.

A 15h, les Rouennais ont pu redécouvrir l’histoire de la reconstruction des quais, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La surélévation des quais qui avait été effectuée a modifié à jamais le paysage urbain de la ville de Rouen.

A partir de 16h30, le maire de Rouen, Yvon Robert a prononcé un discours sur le parvis de l’hôtel de ville. Et c’est à 21h que le bal de la libération a clôt cette journée, le tout animé par les instruments du groupe Big Band Christian Garros, rejouant quelques grands classiques : Fly me to the Moon de Frank Sinatra, Glenn Miller, Cab Calloway, etc.

Libéré par les Canadiens, la journée du 30 août 1944 a laissé une marque indélébile dans l’histoire de Rouen, et dans celle de toute la France. En trois mots ? Une journée mémorable.