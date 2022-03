Caen : pour une dépénalisation du pv !

Le Député Maire de caen Phillipe Duron a déposé hier à l'assemblée un amendement visant a dépénalisé les amende de stationnement. Ce dernier propose la dépénalisation du stationnement payant car, c'est bien connu : si l'amende est moins chère que le prix du stationnement, l'automobiliste préfèrera payer l'amende Quand il la paye! C'est pour sortir de cette logique que Philippe Duron propose de dépénaliser les infractions au stationnement payant. Dans l'amendement examiné hier, le député socialiste a demandé la suppression de la contravention et son remplacement par l'obligation pour l'automobiliste de payer à la municipalité concernée, et non plus à l'Etat, la somme qu'il doit, sans majoration.