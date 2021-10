Musique irlandaise aux Jeux Équestres Mondiaux 2014

Ce jeudi 28 août, le Alltech Music festival propose une soirée irlandaise au village des jeux équestres mondiaux 2014.

En présence de Sharon Shannon (Irish Times Album de l'année), elle est à la tête d'un groupe de musiciens irlandais qui sont le fer de lance pour l’élargissement des horizons de la musique traditionnelle. Retrouvez également We Banjo 3, À mi-chemin entre musique traditionnelle Irlandaise et Bluegrass, voici un véritable concert Roots & Folk. Et pour terminer en invités spéciaux venant des USA, Le goupe Gospel American Spiritual Ensemble. Le répertoire de ce chœur s’étend de l’opéra aux comédies musicales de Broadway.

Les détenteurs d’un billet pour une épreuve sportive ou pour le Village des Jeux (coût : 5 euros) pourront assister aux concerts dans la limite des places disponibles.