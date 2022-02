Caen-la-Mer. Un tourisme estival boosté par les commémorations du 6 juin

La communauté urbaine Caen-la-Mer (Calvados) a livré un bilan globalement positif de la période estivale, entre juin et août 2019. Si les fortes chaleurs ont forcément attiré de nombreux touristes, des événements de grande ampleur ont eux aussi fait sourire les professionnels du tourisme.

Des hôtels presque pleins entre le 5 et le 7 juin

Sur le mois de juin, le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 14 % par rapport à 2018. Les commémorations liées au 75e anniversaire du débarquement ne sont pas sans lien avec cette réussite. Entre le 5 et le 7 juin, les hôtels ont atteint un taux de remplissage de 80 % (contre 60 % en 2018 à la même période).

Ces chiffres concernent aussi bien le centre-ville de Caen que le littoral. Des expositions telles que Norman Rockwell, mais aussi une richesse de musées qui attirent de nombreux curieux ont favorisé l'attractivité de Caen intra-muros. Par exemple, le château de Caen a accueilli 125 399 visiteurs et l'abbaye aux Hommes a enregistré une hausse de 57 % de ses entrées, entre juin et août. Mais le plus haut sur la marche du podium est le mémorial de Caen avec une hausse de 13,6 % de la fréquentation par rapport à 2018.

Une moyenne de 36,83 € de dépenses par jour

Si on fait le tour des nationalités qui se rendent sur Caen et l'agglomération, les Français originaires d'île-de-France sont sans surprise les premiers sur la marche des nuitées. Concernant les étrangers, le Royaume-Uni et l'Irlande pointent en tête devant les Américains, les Canadiens et les Hollandais.

En ce qui concerne l'accueil à l'office de tourisme de Caen, les Espagnols sont les rois, devançant les Britanniques et les Néerlandais.

Des constats qui boostent évidemment le développement économique du territoire. Par le biais d'une étude réalisée à la demande de la communauté urbaine Caen-la-Mer, il a été possible de déterminer le panier moyen d'un voyageur. Chaque touriste dépense en moyenne 36,83€ par jour (hors hébergement et frais de déplacement), ce qui permet d'évaluer à un minimum de 212 millions d'euros le chiffre d'affaires annuel généré en 2019.