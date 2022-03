Rouen : quel loyer pour les étudiants ?

Rouen fait partie des cinq villes les moins chères pour les studios et les F2, traditionnellement prisés des étudiants. En août 2013, le prix moyen d'un studio dans la ville était de 393 €. Un an plus tard, il est de 398 €, soit une hausse de 1,26 % du tarif.

Pour les F2, la hausse est un peu plus légère (+1,11%), passant de 533 à 539 €.

La Haute-Normandie reste bien loin des standars d'autres grandes villes puisque Le Havre fait également partie des communes les moins chères pour les étudiants en quête d'un logement.