Kylie Minogue aime le nouveau Mylène Farmer

Le nouveau titre de Mylène Farmer "Oui mais non" fait beaucoup parler de lui depuis sa présentation officielle mercredi dernier. L'accueil de ce titre par les fans de Mylène fut très bon tout comme par la scène internationale. En atteste le message de Kylie Minogue laissé sur le compte Twitter officiel de ce titre Red One "J'aime ton titre de Mylène Farmer 'Oui Mais... Non' ! Oui... Oui... Oui !". Le producteur aurait simplement répondu "Merci Kylie".

"Oui mais non" est le premier extrait de l'album à venir de Mylène Farmer qui sera mis en ligne sur le site de Polydor le 11 octobre prochain. Cet album comprendra un peu plus de 10 titres et marque le grand retour de Mylène qui ne collabore pas pour la première fois avec Laurent Boutonnat son producteur de toujours.

Tendance Ouest vous propose de redécouvrir dès maintenant le premier titre du nouvel album de Mylène Farmer "Oui mais non":