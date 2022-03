Circulation : attention, perturbation en prévision

Les principales difficultés de circulation seront localisées sur le boulevard Yves Guillou et le secteur de la Prairie aux heures de pointe : de 8h à 9h, de 13h à 14h et de 17h à 19h.

Quelques axes sont par ailleurs complètement coupés à la circulation : la route de Louvigny (D212B) tout comme les abords du stade Michel d’Ornano. D’autres routes ne seront que partiellement impactées et sont donc déconseillées : l’avenue d’Harcourt, le boulevard Lyautey, l’avenue Henry Chéron, la rue de Bayeux, le boulevard Dunois etc.



Privilégiez les navettes !

Pour faciliter les déplacements pendant les Jeux, des navettes gratuites circuleront pendant toute la durée de l’événement. Il s’agit d’une flotte de huit bus articulés mis en service

les samedis 23 et 30 août et le dimanche 24 août, toutes les 15 minutes de 10h30 à 23h. Du 25 août au 7 septembre, les navettes assureront des passages de 8h à 23h toutes les 15 minutes et toutes les 7-8 minutes entre 12h et 14h.

Le site de la Ville, www.caen.fr, propose une carte interactive des perturbations prévues.

