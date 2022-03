Sortir en région : vendredi 22 août

La Nuit des Funambules se déroule aujourd'hui et demain sur la plage de Trouville-sur-mer. Pour cette 2ème édition, l'Office de Tourisme a programmé plusieurs rendez-vous à sensation avec 3 funambules de renommée internationale. L'entrée est gratuite, plus d'infos sur www.trouvillesurmer.org



Ce samedi, l'hippodrome de Graignes diffuse en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Equestres Mondiaux. Rendez-vous à partir de 19h pour suivre les courses de trot. Grand jeu de la Fédération Régionale mais aussi tirage pour gagner des entrées, des repas au restaurant panoramique ou des crêpes. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



Ce samedi, la base de loisirs Louisan d'Anctoville vous accueille pour la 10ème édition de la Louisan Party. Parcours du combattant pour toute la famille, concert et laserball sont aussi au programme. Plus d'infos sur tendnace ouest.com



Demain également, grand marché du terroir, artisanat et vieilles mécaniques à Lingreville. Rendez-vous de 16h à 20h, de nombreux exposants seront présents, profitez également d'un circuit en calèche et d'une soirée dansante pour terminer la journée.