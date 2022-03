Sortir en région : lundi 18 août

Aujourd'hui le Grand Cirque sur l’eau présente 2 spectacles en 1, comprenant une première partie de cirque traditionnel et une seconde partie dans l’univers aquatique avec otaries et acrobates et un bassin de 60 000 litres d’eau ! Venez découvrir et applaudir les artistes du Cirque sur l’eau venus des 4 coins du monde. C'est ce soir à Jullouville à 20h.



Cet été, le Crédit Agricole Normandie fait le tour des plages et des festivals de la région. En partenariat avec Mauna Kéa, le Viaduc de la Souleuvre et Tendance Ouest, participez à de nombreux jeux, animations sportives et ludiques. A la clé de nombreux cadeaux comme des tablettes tactiles ou des coffrets cadeau. Le prochain rendez-vous c'est aujourd'hui sur la plage de Saint-Aubin-sur-mer et demain sur celle de Carteret. C'est gratuit et ouvert à tous.



La Nuit des Funambules se déroule vendredi et samedi sur la plage de Trouville-sur-mer. Pour cette 2ème édition, l'Office de Tourisme a programmé plusieurs rendez-vous à sensation avec 3 funambules de renommée internationale. L'entrée est gratuite, plus d'infos sur www.trouvillesurmer.org



Et samedi ne manquez pas les courses de trot sur l'hippodrome de Graignes, début des courses à 19h.