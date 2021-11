"Un autre cinéma" Projection de courts-métrages à Caen

Une soirée de projections ouverte à tous. Vous verrez le travail réalisé par des normands pasionnés de cinéma ainsi que de quelques invités. La plupart des films projetés ont été selectionnés lors de Festivals Régionaux et Nationaux organisés par la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo (FFCV).



Cette soirée vous fera découvrir des films de qualité, réalisés par des personnes venant de tout horizon. Une imagination débordante et une grande inventivité font de leur création des oeuvres à part entière.

Un débat vous sera proposé avec l’un des réalisateurs en fin de projection.

Cette soirée se déroulera à Caen, à Tandem à 20h30.

L'association FOCUS propose des réunions entre réalisateurs amateurs tout au long de l'année. Vous pouvez rejoindre l'association: plus d'infos sur http://www.focuscaen.fr/ ou en appelant le président Marc renault au 0686457023.

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30