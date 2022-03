Ils s'appellent Mickaël, Raphaël et Ludovic. Aucun ne vise l'exploit. Tous veulent par cette action rendre hommage à Magalie Méjean, cette Caennaise, pompier volontaire, dont le corps avait été retrouvé sans vie plus de cinq semaines après sa disparition. C'était en janvier dernier, en Martinique justement. Chute ou mauvaise rencontre ? L'enquête piétine. Les trois sapeurs pompiers refusent que Magalie tombe dans l'oublie. Ecoutez Ludovic :





TransMartinique : en mémoire de Magalie, trois sapeurs-pompiers vont se dépasser

Pour mener à bien leur projet, les trois sapeurs-pompiers sont actuellement à la recherche de fonds. Ils estiment à près de 7 000 euros le coût de leur engagement. Mickaël, Raphaël et Ludovic espèrent aussi, via la médiatisation de leur action, apporter soutien et fonds à l'association "Magalie, on pense à toi".

Contacts. lmaniere@sdis14.fr, mbonno@sdis14.fr et rbourland@sdis14.fr.

Magalie, on pense à toi 105, boulevard Jean Moulin à Caen. Courriel : soutienmagalie@gmail.com.