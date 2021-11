Pas de permis de construire pour Saint Joseph

L'établissement du centre-ville avait acquis les terrains voisins d'une congrégation pour y bâtir une nouvelle école maternelle et un gymnase. Mais la Ville lui a refusé permis de démolir et de construire. 'Quand nous avions présenté le projet en mairie, il avait été applaudi. Lors d'une réunion avec des riverains en mai, la Ville avait réaffirmé son appui�, relate le directeur Joël Trivière.

La future école maternelle de neuf classes, à l'angle de l'avenue de Creully et de la rue des Cèdres, devait voir le jour à la place d'un ancien foyer de jeunes filles et surtout, désengorger la rue des Rosiers dans laquelle les parents stationnent actuellement pour accompagner les petits jusqu'à la porte de l'école.

“Ce n'est pas une critique du projet en lui-même. Mais cette entrée de ville est extrêmement sensible et il nous a semblé dangereux de modifier de façon conséquente l'organisation du quartier”, se justifie Xavier Le Coutour, maire adjoint. Pas de quoi convaincre Joël Trivière qui pense plutôt à un “tir de barrage” de certains riverains. L'Institution Saint Joseph a donc déposé un recours auprès du tribunal administratif.







