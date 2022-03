L'association Attelage en Baie organise la 7ème édition de sa démonstration d'attelage avec une trentaine de meneurs de 1 à 4 chevaux. Ils sont attendus pour l'épreuve de maniabilité et les obstacles de marathon dont un passage de gué.



L'entrée et le parking sont gratuits, restauration et buvette sur place.



Ecoutez, Guillaume Thomas, Trésorier de l'association Attelage en Baie.

Démonstration d'attelage labellisé "Elan des jeux" à Moidrey