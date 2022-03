Jules Roueil remporte la Saint-Laurent Juniors à Montpinchon

La célèbre Saint-Laurent de Montpinchon dure quatre jours.

La Saint-Laurent Espoirs

Avant le Grand Prix (élite nationale) de ce mardi 12 août, les espoirs ont couru le samedi 9 août. La Saint-Laurent Espoirs a été remportée au sprint par Kévin GUILLOT (VC Pays de Loudéac). 2ème Vadim DESLANDES (CC Nogent/Oise) / 3ème Marc FOURNIER (CC Nogent/Oise) / 4ème Simon POISSON (UC Bricquebec).





La Saint-Laurent Juniors

La Saint-Laurent Juniors du dimanche 10 août 2014 a été remportée en solitaire par Jules ROUEIL du Comité Départemental de la Mayenne avec 1min 30 secondes d'avance.

4 épreuves sont organisées ce lundi 11 août pour les départementaux. 140 coureurs sont incrits. Départs à 17h00 et 17h02 pour les départementaux 3 et 4 (51 kms 600). Départs à 19h00 et 19h02 pour les départementaux 1 et 2 (68 kms 800).

Le mardi 12 août le départ de la course élite, le Grand Prix de la Saint-Laurent - Prix des Stars sera donné à 13h00.