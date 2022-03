Evian - Caen (0-3) : le SMC premier de Ligue 1 !

Pour son retour dans l'élite, le Stade Malherbe de Caen n'a pas chômé. Victoire 3-0 face à une équipe d'Evian Thonon-Gaillard absente du terrain.

Après l'ouverture du score par Kanté à la 12e minute, le SMC a plié le match avant la mi-temps, grâce à un doublé de "Magic" Mathieu Duhamel à la 32e et à la 37e minute.

Les changement réalisés par le coach d'Evian n'y feront rien, et Patrice Garande a pu quant à lui se permettre de faire tourner son banc. Ainsi, Bazile, Lemar et Koitia ont respectivement remplacé Raspentino, Nangis et Duhamel pendant la seconde période.

Cette victoire en trois réalisations permet à Caen d'occuper la première place du classement de Ligue 1, qu'il faudra désormais conserver pendant les 37e autres journées...