Salaires : les hommes gagnent plus que les femmes en Basse-Normandie

En moyenne, un Bas-Normand touchait un salaire net de 1651 euros par mois en 2011, selon les derniers chiffres publiés par l'Insee. Un montant en dessous de la moyenne nationale de 1769 euros mensuels. Mais l'autre enseignement de cette étude se situe au niveau de la comparaison des salaires entre les hommes et les femmes. La différence reste importante. Elle s'est même accentuée en 2011 par rapport à 2010 à la faveur d'une baisse de la rémunération moyenne des femmes.

En 2011, les hommes touchaient en moyenne 5299 euros de plus par an qu'une salariée bas-normande. Un écart de 32,4% en faveur de leurs collègues masculins.

Si l'on regarde dans le détail par profession, on note que plus l'on se situe dans les métiers rémunérateurs, plus la différence est nette. Les femmes cadres accusent ainsi un déficit de presque 10000 euros par an par rapport à leurs homologues masculins quand les ouvrières non-qualifiées affichait un écart d'environ 2600 euros par rapport aux ouvriers non-qualifiés.

Ces disparités salariales s'expliquent notamment par le fait que les femmes sont surreprésentées dans l'emploi à temps partiel. Seules environ deux femmes sur trois travaillaient à temps plein en 2011 (68,9%), alors que les hommes étaient 93,1%.