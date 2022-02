En tout, ce sont près de 900 lots qui sont mis en vente à Bayeux et Creully, du mardi 29 juillet au samedi 9 août. Gravures, tableaux, objets, livres, mobilier et tapis ressortis des réserves de l'Hôtel des ventes devront trouver preneurs lors de six sessions spéciales :

Mardi 29 juillet à 11h, Bayeux. Le descriptif de la vente est disponible ici.

Jeudi 31 juillet à 11h, Bayeux

Samedi 2 août à 11h, Creully

Mardi 5 août à 11h, Bayeux

Jeudi 7 août à 11h, Bayeux

Samedi 9 août à 11h, Bayeux