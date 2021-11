Retour de chasse au petit gibier

Pigeons lardés aux petits pois



Pour 6 personnes : préparation et cuisson, 30 mn



Ingrédients

6 pigeons

6 tranches de lard maigre

600 g de petits pois extrafins

12 petits oignons grelots, 1 cœur de laitue, 120 g de beurre, 1 pincée de thym, 1 petite feuille de laurier, sel et poivre



Enlever la couenne du lard et entourer chaque pigeon d'une tranche de lard. Ficeler et saler légèrement. Poivrer. Éplucher le cœur de la laitue et laver soigneusement les feuilles.

Dans une cocotte, faire fondre le beurre. Dès qu'il mousse, poser dedans les pigeons et les faire dorer sur chaque face pendant 5 à 6 mn. Baisser le feu et surveiller la cuisson 5 mn.

Pendant ce temps, préparer les petits pois. Dans une casserole, faire bouillir 25 cl d'eau salée, parfumer avec le thym, le laurier et les oignons. Dès que l'eau bout, verser les petits pois ; laisser cuire à feu doux environ 7 mn, après avoir ajouté les feuilles de laitue.

Disposer les pigeons et les petits pois dans le plat de service. Dans le jus de cuisson des pigeons, verser une louche de jus de cuisson des petits pois. Bien remuer sur le feu, laisser un peu réduire et arroser les pigeons.







