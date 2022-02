Courses, jumping, polo ... "24 heures du cheval" à Deauville

"Les 24 heures du cheval, c'est un parcours fléché ouvert à tous qui invite à découvrir tous les univers du cheval, ses lieux, ses coulisses, et passions", a indiqué jeudi dans un communiqué Deauville Cheval, organisateur pour la deuxième année.

Les vacanciers de la station normande pourront assister, du 1er au 3 août, au spectacle des courses de pur-sang sur les hippodromes de Deauville-La-Touques et Deauville-Clairefontaine mais aussi à l'entrainement des galopeurs, à un jumping de jockeys, une course hippique de cavaliers de sports équestres et à un match de polo France-Australie.

L'exposition "La ville cheval", réunira pour la première fois, des tableaux, gravures, dessins, photographies, affiches, sculptures et affiches issus des collections de la ville évoquant le rôle économique, sportif et festif du cheval à Deauville depuis 150 ans.

Le 1er août, dans la salle Elie de Brignac, où se déroulent les traditionnelles ventes de pur sang, sera donné un concert de musique classique.