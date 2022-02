Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 19 et 20 juillet

MANCHE

Ce samedi, dernier jour de la grande braderie des commerçants à Saint-Lô. Profitez-en pour venir faire de bonnes affaires dans les rues du centre-ville. Dans la rue piétonne une animation sportive est proposée avec la découverte de la gymnastique animée par la Saint-Lois Gymnastique de 14h à 18h. Plus d'infos sur la page Facebook Saint-Lô Commerces.



Le concours Elite de Manche-Attelage continue ce samedi avec la maniabilité et se poursuit dimanche avec un marathon amateur 1 et pro élite. Un événement support du Championnat de Normandie. C'est gratuit à Saint Lô avec buvette et restauration sur place.



Venez découvrir la glisse dès 7 ans tout au long de cet été sur les littoraux de Normandie. L'équipe du Maunakéa Skim Club à Agon Coutainville vous propose de tester les sports de glisse. En plus des initiations gratuites, vous assistez à des démonstrations de winch skimboard, du skim tracté à plus de 40km/h. Rendez-vous ce samedi à Villers sur Mer, les informations complémentaires et les prochaines plages-étapes sont à retrouver sur le blog du Maunakéa.



Ce samedi, le chanteur Keen'V est à la discothèque La Taverne à St Hilaire du Harcouët avec Tendance Ouest.



Ce samedi, le cirque Zavatta est au parc des expositions de Saint-Lô. La représentation a lieu l'après-midi à 15h.



Ce dimanche, c'est la 9ème édition de Vaches en fête à la ferme musée du Cotentin de Sainte-Mère-Eglise. Au programme : des races bovines et leurs éleveurs normands, des produits laitiers et de la viande bovine produits en Normandie, la fabrication du beurre à la baratte et des ateliers culinaires, sans oublier des jeux pour les p’tits fermiers et la musique. L'entrée est à 3€ pour les adultes et à 1€ pour les 7/18 ans.



Cet été, découvrez le parc LUDOFOLY à Agon-Coutainville face au camping du Sémaphore. Parc en plein air avec structures glonflables, parcours, toboggans, jeux pour les enfants. Plus de 15 jeux vous attendent sur plus de 3 000 m² pour les enfants, jusqu'au 7 août.



Samedi et dimanche, c'est la 51ème édition du Tour du Roc à la nage à Granville. Cette compétition de natation rassemble plusieurs centaines de nageurs qui courent plus de deux kilomètres à la nage en pleine mer autour de la pointe du Roc. Au départ de l'avant-port, les compétiteurs doivent regagner la plage du Plat-Gousset, où les coupes et prix seront remis en fin d'après-midi.



CALVADOS

Le cirque Karl Borsberg fait sa tournée estivale dans la région. Ce week-end, il s'arrête à Honfleur sur le parking du bassin de l'est. Les représentations ont lieu ce samedi à 18h et ce dimanche à 15h.



Ce samedi l'association des commerçants organise la braderie d'été de Bayeux dans les rues Saint-Malo, Saint-Martin, Saint-Jean, Maréchal Foch et Larcher. Elles sont rendues piétonnes pour l'occasion. La circulation est donc interdite aux véhicules. Plus d'infos sur bayeux-commerces.com



Le château de Fontaine-Henry organise ce dimanche un après-midi "Jeux anciens et chevalerie" de 14h à 18h30. Au programme : parcours chevaleresque, adoubement par M. le Marquis, contes d'autrefois et pleins d'autres suprises. Plus d'infos sur www.chateau-de-fontaine-henry.com



ORNE

La commune de Briouze continue de s'animer au rythme de son célébre festival Art Sonic pour sa 19ème édition avec Tendance Ouest. Ce samedi, après-midi Kid Sonic avec des animations pour les enfants. Ce samedi soir, retrouvez sur scène Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Tagada Jones et pleins d'autres. La programmation complète est à retrouver sur festival-artsonic.com