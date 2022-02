Opération "Vélocivisme" au Havre

Accompagné de deux agents des forces de l'ordre de la ville du Havre et de quelques intervenants départementaux de la sécurité routière, ces derniers accueillent les enfants de la commune afin de les prévenir des dangers de la route. Leur inculquant les règles de sécurité routière, les fonctionnaires de la police leur montrent comment tenir sa trajectoire en vélo, maîtriser les équipements de sécurité routière, etc. Se déroulant du lundi au vendredi durant une demi journée plus de 1200 enfants avaient participé à ces journées durant l'été 2013.