Sortir en région : jeudi 17 juillet

Coutances

Dans le cadre du festival Zik sur le zinc à Coutances retrouvez COMBO ce soir sur scène au MG Bar au Mesnil-Garnier. Le live début à partir de 19h00.

St Lô

Le prochain concours Elite de Manche-Attelage démarre demain avec le dressage pro-elite, samedi c'est la maniabilité et ca se poursuit dimanche avec un marathon amateur 1 et pro élite. Un évènement support du championnat de Normandie. C'est gratuit à Saint Lô avec buvette et restauration sur place.

Jusqu'à dimanche c'est également la grande braderie de Saint Lô pour faire de bonnes affaires dans le prêt à porter, les chaussures, l'équipement de maison, les jouets, la quincaillerie ou encore le matériel photographique. Il y a aussi un atelier de gymnastique pour les enfants animé par l'association La Saint-Loise gymnastique.

Villers-sur-Mer

Venez découvrir la glisse dès 7 ans tout au long de cet été sur les littoraux de Normandie. L'équipe du Maunakéa Skim Club à Agon Coutainville vous propose de tester les sports de glisse. En plus des initiations gratuites, vous assistez à des démonstrations de winchskimboard, du skim tracté à plus de 40km/h.

Rendez-vous demain et samedi à Villers sur Mer, les informations complémentaires et les prochaines plages-étapes sur le blog du Maunakéa.