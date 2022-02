Vacances et week-end prolongé : circualtion intense sur les routes de Normandie

Bison Fûté a classé ce vendredi 11 juillet en Orange dans le sens des départs entre 14 et 22h.

Samedi 12 juillet sera classé Rouge entre 09h et 19h. Retour au Vert dimanche.

Lundi 14 juillet est classé Orange, pour les retours, en après midi et début de soirée, entre 15 h et 20h pour ceux qui ne sont pas encore en vacances et qui profiteront de ce lundi férié.

Le ministre de l’intérieur, le manchois, Bernard Caneneuve , annonce qu’à l’occasion de ce week-end prolongé du 14 juillet, près de 15 000 gendarmes et policiers seront présents, chaque jour, sur le bord des routes pour veiller aux régles élémentaires de sécurité routière.

Des contrôles plus nombreux, alors que L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière vient de publier ses chiffres pour le mois de juin 2014. Ils enregistrent une légère hausse de 3,8% de la mortalité routière. 304 personnes ont ainsi perdu la vie sur les routes de France en juin 2014 contre 293 en juin 2013.