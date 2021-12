Des kilomètres de bouchons sur l'A13

Bison Fûté avait classé les routes de l’Ouest en Rouge ce samedi 19 avril. Le trafic a en effet été très dense, conséqence de la poursuite pour la seconde semaine des vacances de la région parisienne et la première semaine pour la Haute-Normandie, des départs combinés avec ceux du week-end de Pâques de 3 jours.

On comptait à 15h, 18 kms de bouchon sur l’A13, entre Cricqueville-en-Auge et Mondeville. 20 kms au niveau de Beaumont-en-Auge en venant de la capitale et 4 kms de bouchon avant le péage de Beuzeville en direction de Caen.

Sur les principaux autres axes routiers de la région, pas de bouchon, mais un trafic dense.