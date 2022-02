76540. Rouen : Un petit tour en croisière sur la Seine ?

Jusque-là, les croisières à bord de la Lutèce n'étaient programmées que le samedi. Désormais, les Rouennais et les touristes pourront également monter à bord du batau les mardis, jeudis et vendredis. Pendant 1h30, vous pourrez partir à la découverte de Rouen, sa cathédrale, l'île Lacroix et la côte Sainte-Catherine.

Rendez-vous quai Ferdinand de Lesseps entre le Hangar 10 et l'embarcadère Jehan Ango à 14h45 pour un départ à 15h. Plein tarif à 12 €, 9 € pour les moins de 12 ans et gratuits pour les moins de 3 ans. Réservations au 02 32 08 32 40 ou sur www.rouentourisme.com