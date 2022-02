76540. Rouen : tous à l'eau!

Deux piscines rouennaises, celles de La Boissière et celle de Diderot, pourront proposer des activités diverses durant tout l'été. Entre l'initiation à la natation pour les 6 à 10 ans, l'apprentissage à la plongée accessible dès huit ans et les jeux d'eau divers et variés les piscines de Rouen s'offrent un panel d'activités assez attirant, tant par les jeux que par les prix. Avec la formule 1€ du 1er au 31 août réservée aux Rouennais, il va sans dire que cette offre est une belle surprise pour ces vacances d'été. A noter que la ville de Rouen proposera trois fois plus d'activités à partir du 29 septembre : gymnastique aquatique, aqua baby, jardin aquatique, etc. On a déjà hâte d'y être!

Réservations auprès des différentes piscines.