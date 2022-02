Festival Art Sonic : Découvrez un aperçu de ce qui vous attend !

Le festival Art Sonic revient à Briouze pour sa 19ème édition les 18 et 19 juillet. Vous retrouverez sur scène, Soulfly, Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Biga*Ranx, Mad Caddies, Tagada Jones, Gierdré, Acib Arab, Sarah W. Papsun, Pungle Lions, Sugar & Tiger, Le Catcheur, The Nes Nation, Lewis Evans, Gandi Lake, Volt et plein d'autres artistes.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, regardez le teasing du Festival Art Sonic, un événement Tendance Ouest !

Découvrez la programmation du vendredi

Programmation vendredi Impossible de lire le son.

Le détails sur la programmation du samedi

Programmation du samedi Impossible de lire le son.

Tarifs :

En location (hors frais de location) - 1 jour : 24 € / Pass 2 jours : 39 €

Sur place - 1 jour : 28 € / Pass 2 jours : 47 €

Gratuit pour les moins de 10 ans. KartA+, Cart’@too et Chèques Culture acceptés.