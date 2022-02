Coup d'envoi du 26ème festival Sable Show à Villers-sur-Mer

14 concerts gratuits en plein air face à la Mer. Ouvert et éclectique, le festival navigue vers différents univers musicaux et vers différentes démarches artistiques afin de vous proposer des moments uniques et authentiques. L’artiste ici est proche du public, un public acteur qui chaque année est invité à voter pour ses coups de coeur qui reviendront fouler la scène du festival en 2015.

Dansez, chantez, écoutez, partagez mais surtout voici le programme :

Mardi 08 juillet : Soul Vintage Orchestra

Vendredi 11 juillet : Mado et les frères Pinards

Mardi 15 juillet : Ministère Magouille

Vendredi 18 juillet : Electrik Griots

Mardi 22 juillet : Maracu'ja

Vendredi 25 juillet : Billy Hornett

Mardi 29 juillet : Lareosol

Vendredi 01 août : Drunken Lazy Bastards

Mardi 05 août : Les Trois Frois Fromages

Vendredi 08 août : Retro Users

Mercredi 13 août : Stabar

Vendredi 15 août : Norka

Mardi 19 août : Hygiaphone

Vendredi 22 août : Cherry Swing Orchestra

Retrouvez toutes les informations ici