Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 5 et 6 juillet

MANCHE



Les festivités pour la 45ème édition de la solitaire du Figaro se poursuivent jusqu'à dimanche à Cherbourg ! Ne manquez pas les concerts ce samedi soir de Nasser et Da Silva sur la grande scène de la plage verte. Durant ces prochains jours, rendez-vous dès 10h pour accéder aux villages et à toutes les animations présentes sur place : sport, découvertes, spectacles et jeux.



Ce dimanche, ce sont les 26èmes foulées de la baie de Sienne, épreuve qui compte dans le challenge «courir en Manche». Plusieurs courses au programme 5,4km, courses jeunes et le foulées de 10km. C'est dimanche à partir de 10h à Tourville sur Sienne.



Jusqu'à dimanche, place au festival des Sorties de bain à Granville. Des spectacles à retrouver dans les rues de la ville et de nombreuses animations. Retrouvez toutes les animations jusqu'à dimanche. Le programme est sur www.sortiesdebain.com



Ce week-end, c'est le championnat de France junior de motocross à Rauville la Place organisé par le Moto club du Val d'Ouve. Les meilleurs pilotes de 13-17 ans, les meilleurs de France se réunissent ce samedi et ce dimanche avec Tendance Ouest. A côté de cette épreuve phare il y a aussi un championnat de Normandie 85 cc + 3 trophées : gaz bike, vétérans et quads, des courses nationales a. Rendez-vous samedi et dimanche dès 8h30.



Ce dimanche, le Club Radio-modéliste Saint-Lô/Lessay, organise un meeting aéromodéliste sur son site de vol de Lessay. L’ensemble des disciplines couvertes par ce loisir sera représenté. Avions, planeurs, hélicoptères, drones, seront présentés au sol et en démonstrations aériennes tout au long de la journée. De nombreuses animations sont programmées avec notamment un spectacle pyrotechnique.



CALVADOS



Ce samedi, deuxième et dernier jour de la grande braderie de Caen avec près de 300 exposants. De 9h à 19h30, flânez dans les rues caennaises et faites de bonnes affaires auprès des commerçants. Profitez de la grande braderie dans les rues piétonnes de Caen mais aussi de la braderie des Rives de l'Orne. Nouveauté cette année, uniquement le samedi : un vide grenier sur la place du Théâtre, un marché Made in Normandie dans la rue Ecuyère et un marché des brocanteurs et des bouquinistes sur la place Saint Sauveur.



Ce week-end, se tient le festival Beauregard à Hérouville St Clair. Sur scène ce samedi Samba de la Muerte, Foster the People, Vanessa Paradis et dimanche Yodelice, Agnes Obel ou encore les Pixies. Retrouvez la programmation complète sur www.festivalbeauregard.com



ORNE



Ce samedi c'est encore le grand déballage d'Alençon. Plus de 100 magasins déballent dans les rues du centre ville. Présence aussi d'un marché de la création et d'un trampoline. Venez jouer et gagner des cadeaux avec les commerçants pour remporter notamment un week-end pour deux en Angleterre.



Samedi et dimanche à Carrouges, c'est le 18ème week-end moto organisé par Carrouges moto. A 14h, balade et à 21h30 concert. Le dimanche, rallye touristique.



A Tinchebray, le temps d'un week-end le champ de foire prend des allures de bord de mer dans la cité de la quincaillerie. Samedi et dimanche des jeux sont proposés comme des structures gonflables, des pedalos mais aussi du sport avec un parcours accrobranche et du beach volley. Restauration sur place. C'est de 11h à 21h ce samedi et de 11h à 18h ce dimanche.



Ce dimanche c'est la fête communale de Courgeout près de Mortagne-au-Perche. C'est la 3ème édition de la fête de l'âne avec démonstrations, maniabilité et défilé. Mais aussi vide grenier, marché artisanale et animations pour les enfants. Entrée gratuite et restauration sur place.



Ce samedi se tient encore le festival Au foin de la rue à St Denis de Gastines pour la 15ème édition. Sur scène ne manquez pas les Ogres de Barback, Naâman ou encore le groupe Deluxe. Retrouvez la programmation complète sur www.aufoindelarue.com