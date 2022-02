Sortir en Basse-Normandie : lundi 7 juillet

Jusqu'au 31 août, la ville de L'Aigle passe à l'heure d'été en proposant une programmation de concerts plein air tous les dimanches. Les infos complémentaires sur la programmation sur le site internet www.ville-laigle.fr





Demain mardi, à l'éco-musée du Perche, profitez d'« Un mardi à la campagne en famille : l'abeille » à Saint-Cyr-la-Rosière de 10h30 à 17h. Découverte du monde fascinant des abeilles, observation des abeilles, dégustation des produits de la ruche et fabrication d'une bougie raviront toute votre petite famille.

Renseignements et réservation obligatoire au 02 33 73 48 06





Ce lundi soir à 20h30, la compagnie Théâtre en partance propose un spectacle intitulé Les Voix de la Liberté, dans le cadre des manifestations du 70ème anniversaire du Débarquement.

Le TEP souhaite grâce à cette œuvre théâtrale donner vie au devoir de mémoire à l'égard de celles et ceux qui ont été les témoins de la lutte pour la Liberté, mais surtout, contribuer ainsi à nourrir la réflexion des jeunes et des moins jeunes sur les valeurs fondamentales qui fondent notre démocratie et qui demeurent toujours l'objet d'un incessant combat.

Le Vox. Lundi 7 juillet. 20h30. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.





A Vire, Les Virevoltés débutent aujourd'hui jusqu'à dimanche. Ce sont 27 compagnies de spectacle de rue accompagnées de groupes musicaux qui vont durant une semaine investir l'espace public. Rendez-vous toute la semaine dans les différents quartier de Vire et terminez votre festival par un temps fort dans le centre ville de Vire.