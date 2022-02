Alençon: 5 ans de prison pour la preneuse d'otages

Bureau 308 le 17 juin à 10h30

Vers 10h30 ce 17 juin, entièrement vétue de noir et portant un sac à dos rouge, Valérie Coget arrive au 3ème étage des services sociaux de l'enfance, Rue Marchand Saillant à Alençon, et demande à rencontrer l'agent qui gère ses enfants, qui sont placés. Elle sort alors et brandit un pistolet, dont elle seule sait qu'il est factice. Elle le tient bras tendus, en menaçant les agents qui sont dans ce bureau.

Elle demande d'appeler la chef de service et aussi la police, précise "j'ai une bouteille de gaz et je vais tout faire sauter". La chef de service entre dans le bureau, est saisie par le bras, se retrouve avec le pistolet sur la tempe. Le sac avec la bombonne de gaz est posé sur le bureau. On imagine la panique des femmes présentes dans ce service.

Valérie Coget explique alors qu'il faut faire évacuer le bâtiment et qu'elle veut rencontrer Carole Etienne, la Procureure de la République, qui est immédiatement appelée. La Police et les services de secours arrivent. Il est 10h50. Une des agents présentes dans le bureau suffoque, elle fait une crise d'angoisse.

"Dommage que tu ne vas pas revoir ton bébé", assène alors Valérie Coget, expliquant que c'est sur Internet qu'elle a trouvé comment fabriquer une bombe. La bombe est factice, mais elle seule le sait.

La Procureure de la République arrive à 11h20

Elle négocie. Valérie Coget libère ses otages mais retient en échange la Procureure. Il est 11h35.

Au bout de 50mn de négociations, tout est fini, Valérie Coget est interpellée. C'est le seul stratagème trouvé par cette mère de famille, pour attirer l'attention sur sa fille de 11 ans, placée au foyer de l'enfance de Boucé: la mère pensait que sa fille avait de graves problèmes de santé, mais que personnels des services sociaux ne voulaient pas s'en occuper...

Procès ce mercredi

Dans le box des accusés, ce mercredi, ses propos ne sont pas toujours très cohérents, mais elle affirme que "si c'était à refaire, elle recommencerait". Elle savait qu'elle risquait gros, elle a même déménagé juste avant de perpétrer son forfait "pour ne pas payer le loyer quand je serai en prison", esplique-t-elle.

Les 4 agents du Conseil Général impliquées sont présentes. L'une témoigne "j'ai eu la peur de ma vie". L'avocat de la partie civile explique que le traumatisme des agents n'a pas été expertisé. Le tribunal se prononcera donc le 2 septembre prochain sur les demandes de dommages et intérêts.

La prévenue au passé douloureux -mari violent, cancer, alcollisation passée- explique "je regrette ce que je leur ai fait, mais je ne regrette pas parce que ma fille va être soignée". "Je suis prête à recomencer s'il le faut".

Le suivi médical produit par la maison de l'enfance ne fait apparaitre aucun soucis médical majeur; peut-être une allergie au gluten. La cour a reconnue sa mère coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en récidive.

Valérie Coget passera ce soir sa 1ère nuit à la prison de Caen.