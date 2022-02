Sortir en région : jeudi 3 juillet

Le festival Au foin de la Rue donnera le coup d'envoi de sa 15ème édition à Saint Denis de Gastine

ce vendredi et samedi. Au programme du raggae, du funk, de l'electro hip hop. Sur scène retrouvez : Morcheeba, La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback,Deluxe, Naâman et plein d'autres. Remportez votre pass 2 jours en appelant jeudi à 10h30, 13h30 et 15h30 au 02 33 05 32 30. La programmation complète à retrouver sur tendanceouest.com







Samedi et dimanche à Carrouges, c'est le 18ème week-end moto organisé par Carrouges moto. A 14h, balade et à 21h30 concert. Le dimanche, rallye touristique. Infos au 02.33.27.05.75



Ce dimanche, ce sont les 26èmes foulées de la baie de Sienne, épreuve qui compte dans le challenge « courir en Manche ». Plusieurs cours es au programme 5,4km, courses jeunes et le foulées de 10km. C'est dimanche à partir de 10h à Tourville sur Sienne.



L’opération « Pré-vacances aux Courses» initiée par la Fédération Nationale des Courses Françaises est de retour cette année sur l’hippodrome de Clairefontaine le samedi 5 juillet 2014 à partir de 13h20 à Deauville.

Des animations seront proposées par l’hippodrome dans le but de fêter le début des grandes vacances dans un lieu festif, convivial et nature (tours de poney, structures gonflables …) Les 100 premiers enfants entrants sur l’hippodrome se verront remettre un sac aux couleurs de l’événement, contenant de nombreux cadeaux et pourront participer à une chasse au trésor.

L’entrée est de 5€ et gratuite pour les moins de 18 ans.