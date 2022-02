Des bus plus fréquents, plus rapides mais plus chers dans l'agglo

Lignes Fast. Des nouvelles lignes Fast, plus rapides et plus fréquentes seront inaugurées. Quatre lignes de bus sont concernées par ce changement, sur le modèle de la ligne 7 : les lignes 4, 10, 16 et 21. Celles-ci n’ont pas été choisies au hasard. Par exemple, pour la 16, c’est une volonté d’améliorer la desserte de la vallée du Cailly sur l’ensemble de l’année qui s’affiche clairement. La ligne 7 a, elle, besoin d’améliorer la permanence de l’offre et le réseau de soirée. “Dès que l’on propose une ligne efficace, les usagers répondent présents”, souligne Frédéric Sanchez, président de la Crea. Les nouvelles lignes qui auront pour nom F1, F2, F3, F4 et F5 coûtent 1,7 millions d’euros.



Atoumod. La billetterie simplifiée qui permet de n’utiliser qu’une carte pour ses déplacements de train et bus en Haute-Normandie est expérimentée sur la ligne SNCF Rouen/Elbeuf depuis 2013. À la rentrée, toutes les gares d’Agglomérations seront accessibles avec un même titre de transport. “Nous étendons notamment le dispositif à la Communauté d’Agglomération Seine-Eure”, précise Frédéric Sanchez.



Tarifs. La seule baisse concerne le titre Moderato qui passe de 6,30 € à 3 €. Un geste de solidarité réservé aux familles nombreuses, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emplois etc. En revanche, tous les autres titres augmentent suite à la hausse de la TVA en janvier. Par exemple le prix du ticket unitaire passe de 1,50 € à 1,60 €. “La grille tarifaire de Rouen est parmi les plus solidaires de France”, souligne Frédéric Sanchez.