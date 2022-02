Sortir en région : mercredi 2 juillet

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, place au festival des Sorties de bain à Granville. Des spectacles à retrouver dans les rues de la ville et de nombreuses animations. Retrouvez toutes les animations jusqu'à dimanche. Le programme est sur www.sortiesdebain.com





Du 2 au 20 juillet, les Carrefour et Carrefour Market d'Alençon organisent une collecte de cartables. Pour la 3ème année consécutive, cette opération solidaire est mise en place en partenariat avec l’association Le Relais. Les cartables récupérés seront distribués à des familles en difficulté.

Le principe est simple : les familles qui le souhaitent, déposent un ou plusieurs cartables (cinq au maximum) et reçoivent en contrepartie un bon d’achat de 10 € à valoir sur les rayons maroquinerie, calculatrice et papeterie dès 50 € d’achat. Les cartables doivent être en bon état : pas de trous, lanières, poignées, roues et fermetures en fonctionnement. Le magasin transmet ensuite les cartables collectés au Relais. L’objectif est d’encourager les clients à faire un geste solidaire tout en luttant contre le gaspillage.





La Tour Vauban s’embrase ce vendredi 4 juillet ! Un spectacle haut en couleurs !

Les feux d’artifice de la Tour Vauban débutent ce vendredi à Port-en-Bessin-Huppain. Pour cette saison 2014, pas moins de huit feux seront organisés du 4 juillet au 22 août sans interruption dans le petit port de pêche artisanale du Bessin.

Ancienne tour d’observation, la Tour Vauban fait partie d’un ensemble de cinq tours sentinelles construites par Vauban pour défendre les côtes normandes. En 2013, ce sont plus de 30 000 spectateurs qui se sont massés sur les quais de Port-en-Bessin.

Chaque vendredi du 4 juillet au 22 août à 23h sur les quais de Port-en-Bessin