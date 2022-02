A Caen, les commerçants ouvriront cinq dimanches par an

"Il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause les accords sociaux mais bien de permettre aux commerçants et enseignes de notre ville de dynamiser leurs ventes sur des périodes propices à la dépense et de fixer un cadre concerté qui sera associé, annuellement, en début d'année civile à un calendrier précis", indique les vitrines dans un communiqué.

L'ouverture de cinq dimanches chaque année correspondra aux deux dimanches avant Noël, les premiers dimanches de chaque période de soldes, un dimanche "flottant" permettant de coller à l'actualité culturelle, sportive ou historique de la ville : typiquement un des dimanches pendant les Jeux équestres mondiaux.