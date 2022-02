Les Bas-Normands mettent 17 minutes pour se rendre à leur travail

Avec en moyenne 17 minutes pour faire le trajet domicile-travail, personne ne fait mieux que les salariés Bas-Normands en France. Seule la Champagne-Ardenne affiche le même temps de tranport. Juste derrière on retrouve les Pays de la Loire avec 18 minutes.

Sans surprise, c'est en Île-de-France que les déplacements sont les plus longs avec 33 minutes en moyenne et même plus de 45 minutes pour 32% des travailleurs franciliens.

En France, la moyenne est de 23,4 minutes ce qui représente 1 semaine par an passée sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Et vous combien de temps mettez-vous pour vous rendre à votre travail ?