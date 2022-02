La préfète de la Manche avait réuni en préfecture ce mercredi 25 juin, les forces de sécurité, gendarmes, police et sapeurs-pompiers qui avaient participé à la réussite des festivités et commémorations du 70ème anniversaire du débarquement entre le 5 et le 8 juin dans la Manche.

80 000 spectateurs à la Fière pour le largage d’un millier de parachutistes, un immense succès qui a surpris les autorités, provoquant une saturation du site et de ses accès.

Souvenir ému pour la préfète de la Manche, Danièle Polvé -Montmasson, face aux vétérans notamment.

L'après commémoration du D-Day dans la Manche

Jean Quettier le maire de Sainte-Mère-Eglise conservera de ce 70ème des émotions liées notamment à la présence des vétérans.

Les commémorations vont se prolonger cet été, avec les libérations des villes, celle de cherbourg par exemple, ce jeudi 26 juin. Emission spéciale en direct du navire école de la Marine Nationale "La belle poule", sur Tendance Ouest entre 12 et 13h.

Bernard Cazeneuve le ministre manchois de l’intérieur participera à une cérémonie au château de Servigny, près de Valognes. C'est là que le 26 juin 1944, que fut signée la reddition de Cherbourg. L'ex député-maire de Cherbourg, inaugurera aussi un "Mur de la Paix", mozaïque réalisée par des enfants.