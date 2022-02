Sortie ciné : Jersey boys

Car dans ce quartier pauvre du New Jersey, tous ses amis ont déjà fait de courts séjours en prison. Mais le jeune homme a un atout important : sa voix. Avec quelques copains, il crée un groupe musical qui s’appelle “The Four Seasons”. Nous sommes dans les années 50, et la déferlante Beatles n’est pas encore arrivée.



La comédie musicale qui retrace le parcours (l’ascension et la chute) de ce célèbre groupe a connu un immense succès à Broadway et en tournée à travers le monde. Clint Eastwood, dont on connaît le goût pour la musique (le jazz avec “Bird”, la country avec “Honkytonk Man”), était le cinéaste idéal pour cette adaptation cinématographique.

Sa reconstitution des années 50/60 est éblouissante, tant dans les décors et costumes que dans la photographie, et sa mise en scène est élégante et discrète. Certes, on sent que les débuts du groupe ne l’intéressent pas trop, car le film est un peu trop sage. Mais, dès que les problèmes surgissent en son sein, l’histoire prend une toute autre tournure, le cinéaste affectionnant ce genre de situation conflictuelle.

Surtout, tout le film est traversé par un humour réjouissant, et, chacun des personnages s’adressant successivement à la caméra, cela donne une couleur très personnelle à cette histoire. Quant à la musique, la plupart des airs chantés dans le film rappelleront des souvenirs aux spectateurs, tant ils ont été diffusés à l’envi sur les ondes ou dans les films, tels “Voyage au bout de l’enfer” de Michael Cimino.